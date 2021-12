Homem é preso após suspeita de arrombamentos na Barra

Um homem de 32 anos foi preso na sexta-feira, 14, suspeito de ter invadido e arrombado apartamentos no bairro da Barra, em Salvador. A informação foi divulgada pela Polícia Civil na tarde desta segunda-feira, 18.

Conforme a polícia, Edenilson Melo de Jesus, o "China", foi preso por uma guarnição da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Barra) poucas horas depois de cometer um crime.

O circuito de segurança de um prédio residencial, localizado na Rua Barão de Sergy, registrou o momento em que, durante a madrugada, ele escalava a fachada de um prédio e, em seguida, entrava pela janela de um apartamento no primeiro andar. Minutos depois, as imagens mostram também o ladrão descendo pela fachada carregando uma bolsa onde havia um tablet, celulares, relógio de pulso e R$ 2 mil, entre outros objetos informou a Polícia Civil.

Quatro turistas de São Paulo, que haviam locado temporariamente o imóvel, dormiam no momento da invasão e chamaram a polícia ao darem falta de seus pertences, já pela manhã. Depois de verem as imagens, os PMs saíram em diligência e encontraram Edenilson numa via próxima ao local do crime.

Ele foi preso, conduzido pelos PMs para a 14ª Delegacia Territorial (DT/Barra) e autuado em flagrante por furto, pela titular da 14ª DT/Barra, delegada Carmen Dolores Bittencourt. Ainda conforme a Polícia Civil, com a prisão de Edenilson a delegada espera elucidar outros arrombamentos a imóveis ocorridos recentemente, naquele bairro.

Parte dos pertences das vítimas foi recuperada e devolvida. Já o suspeito foi encaminhado ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), no Complexo Penitenciário da Mata Escura.

adblock ativo