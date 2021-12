Homem é preso após ser flagrado se masturbando em praia

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso nesta quarta-feira, 15, após ter sido flagrado se masturbando na praia do Buracão, localizada no bairro do Rio Vermelho, na orla de Salvador.

De acordo com a Polícia Militar (PM-BA), o suspeito foi detido após denúncias feitas por moradores e frequentadores, pois não seria a primeira vez que ele praticava o ato obsceno no local.

Ainda segundo a PM, uma mulher registrou o boletim de ocorrência na segunda, 13, e, desde então, os policiais mantiveram contato com um dos moradores para efetuar a prisão.

O homem foi conduzido para a 7ª Delegacia Territorial (DT/Rio Vermelho) e está à disposição da polícia.

