Homem é preso após ser flagrado por sistema de reconhecimento facial

Um jovem, identificado como Helenildo Rocha Araújo, de 28 anos, foi mais um foragido da justiça a ser preso em Salvador, após ser identificado pelo sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele foi o 55° suspeito a ser capturado pela tecnologia.

Segundo a SSP, ele foi abordado, preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

O suspeito tinha mandado de prisão preventiva, expedido há pouco mais de um ano pela Vara Criminal de Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador (RMS), depois de ser condenado por tráfico de entorpecentes.

O primeiro alerta feito por esta ferramenta tecnológica aconteceu no Carnaval deste ano, quando um homicida foi flagrado tentando entrar no circuito da festa. De lá para cá, 55 foragidos foram presos, após identificação do Reconhecimento Facial.

