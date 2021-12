Homem é preso após roubar duas mulheres na orla

Um homem, que não teve identidade revelada, foi preso na noite desta quinta-feira, 9, após roubar pertences de duas mulheres na orla de Salvador. Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam caminhando pela Avenida Octávio Mangabeira, nas proximidades do Parque de Pituaçu, quando foram abordadas pelo bandido.

Ainda de acordo com PM, policiais militares da Companhia de Polícia de Policiamento Ambiental (COPPA) foram acionados por populares no momento do crime. Após diligências, eles conseguiram prender o suspeito. Ele foi encaminhado para a 9ª delegacia, onde a ocorrência foi registrada.

