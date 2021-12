Homem é preso após por ato obsceno para adolescentes em Roma

Um homem foi preso nesta quarta-feira, 8, após ser pego se masturbando ao observar sete adolescentes no bairro de Roma, na Cidade Baixa de Salvador. Bruno da Silva Santos, 33 anos, estava no terraço de um imóvel, próximo ao local onde as meninas ensaiavam uma coreografia em uma área aberta. Inicialmente, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) informou que o local onde o crime ocorreu foi no bairro do Bonfim, mas a informação foi corrigida.

Segundo informações divulgadas pela polícia na manhã desta quinta-feira, 9, após perceber o ato obsceno do homem, as vítimas acionaram a dona da casa. A mulher, que não teve a identidade revelada, ainda tentou argumentar com o homem para que saísse do local, mas "ele continuou o ato e ainda ameaçou as vítimas".

Em seguida, o grupo seguiu para a 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim), onde registrou o caso. Segundo a SSP-BA, investigadores foram à residência e prenderam Bruno ainda no imóvel. Amostras de sêmen foram colhidas no local e encaminhadas para análise do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Conforme o órgão, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de satisfação de lascívia (que é a praticar, na presença de criança ou adolecente, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso), ato obsceno e ameaça, com base nos artigos 218-A, 233 e 147 do Código Penal.

