Homem é preso após perseguir e atropelar esposa e filha no bairro de Roma

Um homem foi preso na noite desta terça-feira, 15, após atropelar a esposa e a filha de oito anos na rua Francisco de Souza, no bairro de Roma, na capital baiana.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Luciano Menezes Matos, 34 anos, estava prestes a ser linchado por populares quando foi detido. As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

"As informações iniciais apontam que após uma discussão entre o casal, a mulher resolveu ir para casa da sua mãe. Nesse momento, ele pegou o carro, perseguiu e atropelou as vítimas", explicou o comandante da 17ª CIPM, major Everton Monteiro.

O homem foi levado para a Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Contra a Criança (Derca).

