Homem é preso após pagar flat com cheque sem fundo

Adriano Oliveira dos Santos, 36 anos, precisava de um comprovante de residência para facilitar a prática de crimes de estelionato, segundo a polícia. E não pense que qualquer residência servia.

O endereço escolhido por ele foi o grandioso Mundo Plaza, na Avenida Tancredo Neves, no Caminho das Árvores. O lugar facilitaria a aplicação de golpes.

O proprietário do imóvel acionou a polícia ao se dar conta de que havia recebido um cheque sem fundos pelo aluguel de 30 meses do flat. O valor mensal era de R$ 2,1 mil. Após uma semana de investigação, policiais do Serviço de Investigação da 16ª DT (Pituba) conseguiram prender Adriano em flagrante.

Ele foi capturado na última quarta-feira, 9, no flat, onde os agentes encontram uma série de documentos falsos.



"Adriano alugou esse apartamento com o nome de Osvaldo Sousa Santos Júnior e foi morar lá. Até RG ele apresentou. Ele alugou o imóvel com o intuito de usar o endereço para receber cartões de crédito e cheques em nomes de terceiros", afirmou a titular da 16ª DT, Maria Selma Lima.

A polícia investiga envolvimento de Adriano na tentativa de compra de um carro da Mercedes de forma ilícita. No WhatsApp, um homem ofereceu a ele um talão de cheque falso por R$ 100 mil.

Documentos falsos

Entre os documentos falsos apreendidos pela polícia estão duas carteiras de habilitação com a foto de Adriano. Uma das habilitações está com o nome verdadeiro dele e a outra em nome de Joselito dos Santos. Adriano nunca teve Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a delegada.

