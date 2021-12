Homem é preso após obrigar taxista a participar de assaltos

A Polícia Civil apresentou nesta segunda-feira, 10, Edenilson de Jesus Adão, 25 anos, um dos autores do sequestro relâmpago cujo alvo foi um taxista coagido a participar de uma série de assaltos na região da orla de Salvador. O crime ocorreu por volta das 17h de domingo, 9, após o profissional ser acionado no Porto da Barra.

Em depoimento, a vítima relatou ter sido inicialmente chamada por um casal. Pouco tempo depois de parar o veículo, segundo ele, surgiram outros dois homens, que pediram ao motorista para deixá-los no bairro do Costa Azul. Ao chegar no destino informado, a mulher desceu próximo ao GBarbosa. "Foi aí que Edenilson sacou uma faca e rendeu o taxista, obrigando-o a dirigir pela orla", detalhou a delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª DT (Pituba).

Sob a mira da peixeira por cerca de 1h, o profissional contou ter vivenciado momentos de terror em poder de três assaltantes, que realizaram arrastões entre o Costa Azul e a Praia de Armação. Durante o trajeto, o trio atacou vários pessoas que andavam pela calçada, tomando-lhes celulares, dinheiro e outros pertences.

Segundo Maria Selma, a sequência de roubos só chegou ao fim quando o motorista fugiu e pediu socorro em um condomínio na Avenida Magalhães Neto. "Nesse momento, após saírem do veículo para fazer mais um assalto, o taxista conseguiu correr até um prédio e pedir ao porteiro que chamasse a polícia", acrescentou a delegada.

Uma equipe da Operação Gêmeos da Polícia Militar, então, iniciou uma perseguição e acabou capturando Edenilson, que tentou se esconder no fundo de uma residência. Os comparsas, identificados pelos prenomes Rodrigo e Ricardo, por sua vez, conseguiram fugir. Até o fechamento desta edição, a dupla não havia sido presa. No mesmo período, porém, quatro vítimas já estiveram na unidade policial para recuperar seus objetos.

Roubaram taxista

Além de ter obrigado o taxista a dirigir enquanto assaltavam, os criminosos já haviam roubado o som do veículo e tomado todo o dinheiro das corridas daquele dia. "Eles pegavam tudo o que encontravam pela frente. Antes de serem perseguidos, na região da Avenida Magalhães Neto, a última vítima foi um rapaz, de quem levariam uma mochila", diz a delegada Maria Selma.

De acordo com ela, inicialmente o acusado ficará preso preventivamente por roubo qualificado. "Mas vamos explicar ao juiz que, com o sequestro relâmpago, a pena terá mais um agravante", afirmou a titular.

Arrependimento tardio

Durante a apresentação, Edenilson se negou a dar detalhes sobre a sua participação no sequestro e na série de assaltos. Questionado, disse que só deve explicações à mãe dele, que trabalha fazendo transporte escolar. "Quero pedir desculpa a ela. Quando eu sair daqui, vou ficar de boa. Isso foi onda de cachaça. Eu estava lá na Barra curtindo, daquele jeito...", falou ele. Conforme a delegada Maria Selma, Edenilson estava em liberdade provisória pelo crime de tráfico de drogas.

Ela informou que tanto ele quanto os dois comparsas são da localidade conhecida como Inferninho, no bairro do Costa Azul. "Estamos investigando para saber quem seria a mulher que ficou na altura do supermercado GBarbosa", diz a titular, que dá detalhes sobre a atuação de criminosos que agem na região da orla: "Eles vêm para cá por saber que há gente com o poder aquisitivo maior. Por isso é importante estar sempre atento, evitando mostrar celulares, joias, entre outros bens em espaço público".

adblock ativo