Homem é preso após filmar intimidade de vizinhos no Cabula

O gerente de uma casa de festas infantis da capital baiana, identificado como Thiago Mota Silveira, foi preso em flagrante na noite do último sábado, 1, após filmar momentos íntimos de moradores da região da Alameda Bela Vista, no bairro do Cabula, em Salvador. As gravações eram realizadas através de um drone.

A denúncia foi emitida através de vizinhos do suspeito. De acordo com a PM, Thiago também havia realizado gravações com menores de idade através de seu equipamento.

Thiago e o drone foram encaminhados para a Central de Flagrantes, localizada no Iguatemi, onde respondeu pelo delito de importunação sexual. Ele trabalhava como gerente na Festeleco, uma casa de festas infantis que fica na região da Pituba.

Em nota, a empresa de eventos se posicionou sobre o ocorrido e garantiu não compactuar com a atitude do profissional.

