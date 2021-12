Homem é preso após estuprar mulher em passarela na rodoviária

Uma mulher levou um soco na boca ao resistir à um estupro na passarela que liga o shopping da Bahia à Estação Rodoviária de Salvador.Segundo a Polícia Civil, a vítima vendia acarajé e o agressor comercializada doces no local.

De acordo com a polícia, Jefferson Souza Barreto, 30 anos, teria agarrado e imprensado Jéssica Reis Mendes, 23, contra a grade da passarela. Em seguida, ele começou a acariar a jovem, que conseguiu se afastar, mas foi agredida com um soco.

Pessoas que presenciaram a ação interferiram e prenderam Jefferson. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele foi agredido pelo grupo. Mas Jefferson disse, em depoimento na delegacia, que tinha ingerido bebida alcoólica momentos antes de aborda a mulher, e que foi ferido pela vítima, que estaria com uma faca na mão. Ele alegou que ela o golpeou no peito e no pulso.

Policias da 1º Companhia Independente da Polícia Militar (1º CIPM/Pernambués) estiveram no local e socorreram Jefferson e Jéssica. Eles foram levados para o posto de saúde de Pernambués, onde receberam os primeiros atendimentos médicos.

Vítima e agressor foram apresentados na 11º Delegacia e foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde Jefferson está à disposição da Justiça.

adblock ativo