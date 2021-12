Um homem foi flagrado destruindo terminais de autoatendimento de uma agência da Caixa Econômica Federal, localizada no Caminho de Areia, em Salvador, no final da tarde de segunda-feira, 13. Populares que passavam pelo local presenciaram o ato de vandalismo, registram em vídeos e acionaram a Polícia Militar.

Pelo menos seis equipamentos aparecem danificados nas imagens, que mostram o homem destruindo um dos terminais com golpes de marreta. Assista:

Vinícius Ribeiro Homem é preso após destruir caixas eletrônicos de agência bancária em Salvador

Em nota, a PM informou que, após ser acionada por populares, uma guarnição da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) - Rondesp/BTS se dirigiu ao local. Testemunhas relataram aos policiais que o homem fugiu em direção ao bairro da Massaranduba, também na Cidade Baixa.

"Os PMs realizam diligências e encontraram o suspeito com uma marreta na mão, com os mesmos trajes que foram informados à guarnição. Ele foi contido e encaminhado para a sede da Polícia Federal, no bairro do Itaigara, onde a marreta também foi apresentada", diz a nota da PM. A corporação confirmou que seis máquinas foram danificadas.

Em liberdade

Procurada pela reportagem, a PF informou que foi lavrado flagrante e comunicado à Justiça Federal, que homologou a ocorrência. Por falta de elementos suficientes para que a prisão em flagrante fosse convertida em preventiva, o homem responderá em liberdade.

