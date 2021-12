Homem é preso após confessar em aplicativo que matou rival na Baixa do Fiscal

Um homem foi preso após uma conversa dele confessando um homicídio ser descoberta pela polícia. O flagra aconteceu nesta quinta, 15, na rua Silvino Pereira, no Uruguai, na Cidade Baixa, em Salvador.

O motociclista Isaque Souza Soares, 22 anos, foi abordado por policiais, mas não parou. Ele foi alcançado e preso. Durante a abordagem, os policiais verificaram que Isaque conduzia uma moto sem a documentação e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O celular dele foi apreendida e os policiais encontraram a conversa dele com um comparsa identificado pelo apelido "Jajai". No diálogo, Isaque dizia que cometeu um homicídio. "Quem matou ele foi eu mano", escreveu. Logo em seguida ele acrescentou "mais fica suave entre nós". De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Isaque faz referência a uma morte ocorrida na última semana na Baixa do Fiscal.

"Isaque, além da passagem por roubo e deste homicídio, é integrante de uma quadrilha de traficantes. Vamos intensificar para chegarmos nos outros comparsas", contou o comandante da 17ª CIPM, major Everton Monteiro.

O homem foi apresentado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na Pituba.

Suspeito pilotava uma moto sem as documentações do veículo e CNH

