Um homem, ainda não identificado, foi preso na manhã desta quarta-feira, 22, na Rótula do Abacaxi. De acordo com passageiros, ele teria ejaculado no braço de uma mulher que estava no coletivo, que fazia a linha Pituaçu - Paripe.

A vítima não percebeu o ato libidinoso porque o veículo estava cheio. Só notando a situação, após o homem ter ejaculado.

Após ser flagrado, o homem teria tentado fugir do local, mas foi impedido pelos passageiros, de acordo com Daniele Souza, 30 anos, que também estava no coletivo.

"O motorista não abriu a porta e ele ficou no ônibus. Ele tentou fugir forçando a porta, mas o passageiros seguraram ele até chegar próximo a uma viatura", disse Daniele.

Ela contou que ficou revoltada com a situação. "Eu ia bater nele, a se ia! Ele hoje ia aprender a respeitar uma mulher".

Segundo ela, o homem teria dito que era rodoviário e casado, informações que não foram confirmadas.

O caso não foi registrado na Superintendência de Telecomunicações (Stelecom). A Polícia Militar foi procurada pela reportagem de A TARDE, mas ainda não se pronunciou sobre a ocorrência.

Da Redação Homem é preso após ato libidinoso dentro de ônibus na Rótula

adblock ativo