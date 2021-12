Homem é preso após assaltar três prédios em Salvador

O assaltante Jocimar Souza Santos foi preso na madrugada desta quarta-feira, 20, após realizar uma sequência de assaltos em três prédios no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. Ele confessou os crimes em interrogatório na 28ª Delegacia Territorial do Nordeste de Amaralina, para onde foi levado.

Os prédios invadidos ficam nas ruas Marquês de Monte Santo (edifício Vento Norte), Macaúbas e outro na Oswaldo Cruz, próximo ao Largo da Mariquita.

Neste último, a dona do apartamento entrou em luta corporal com o assaltante, que reagiu e bateu nela. A moça relatou à polícia que o criminoso tentou estuprá-la. À polícia, Jocimar alegou ter brigado com a vítima apenas para se desvencilhar dela e fugir e negou a tentativa de estupro.

A polícia conseguiu localizar e prender Jocimar após denúncia dos moradores. Segundo a titular da 28ª DT, Francineide Moura, ele já foi preso duas vezes por arrombamento; sendo uma das prisões na Garibaldi e o outra, no Centro. Não foram informadas as datas dos crimes antigos.

A polícia também recuperou objetos levados pelo rapaz, entre eles videogames, TV e celulares, que já foram devolvidos aos donos. Jocimar foi atuado em flagrante e já foi encaminhado para se apresentar ao juiz.

