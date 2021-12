Homem é preso após assaltar ônibus em Amaralina

Um assaltante de ônibus foi preso, na manhã desta quinta-feira, 17, na avenida Otávio Mangabeira, no bairro de Amaralina, em Salvador. A prisão do homem, que roubou um celular de um dos passageiros usando uma faca, ocorreu próximo do Quartel do Exército.

Segundo testemunhas, o assaltante – identificado como Diego Gomes Silva – teria entrado no coletivo no Cristo da Barra, na Barra.

Na ação, duas pessoas ficaram feridas: uma mulher e um idoso, que, ao perceberem o assalto, pediram ao motorista para abrir a porta do ônibus e saíram correndo. O idoso caiu e torceu o pé. A mulher, por sua vez, teve ferimentos leves.

O idoso e a mulher foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

O ônibus da empresa Costa Verde fazia a Lapa-Lauro de Freitas e estava com muitos passageiros na hora do crime.

Fuga

Durante a fuga, nas intermediações do Quartel de Amaralina, uma viatura da Polícia Militar percebeu a ação e os policiais detiveram o criminoso em flagrante.

adblock ativo