Homem é preso após ameaçar namorada e atear fogo no carro dela

Iuri Alves de Souza, de 35 anos, foi preso na segunda-feira, 9, após ameaçar de morte a namorada e atear fogo no carro dela, no final de linha do bairro de Pau da Lima, em Salvador.

Segundo a Polícia Civil, investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Periperi localizaram Iuri, que foi autuado em flagrante. Ele já tinha passagens por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

