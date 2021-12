Homem é preso após agredir companheira no Circuito Osmar

Um homem foi preso após agredir sua companheira na madrugada deste sábado, 6, próximo aos sanitários químicos do Orixás Center, no Politeama. O homem estava sufocando a mulher quando foi detido pela ronda e encaminhado à Central de Flagrantes, que funciona no Prédio da Polícia Civil, na Praça da Piedade.

Segundo a subcomandante da Operação Ronda Maria da Penha, Ana Paula Queirós, além da violência física, a lei Maria da Penha pune outros tipos de agressão à mulher, como ameaças e xingamentos.

"Temos feito um trabalho importante de conscientização com os policiais que estão atuando no Carnaval para que estejam atentos a esses casos", afirma a subcomandante.

Os ataques de violência moral ou psicológica também podem ser denunciados. E no caso de Carnaval, o beijo forçado, sem o consentimento da mulher, também é considerado um ato de agressão e deve ser denunciado, diz a policial.

As denúncias podem ser feitas diretamente aos policiais ou também encaminhadas pelos telefones 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 190 (Central de Telecomunicação da Secretaria de Segurança Pública).

