Homem é preso ao tentar vender drogas em área ocupada pela PM

Genivaldo de Sá Machado foi flagrado tentando vender 36 trouxas de maconha e 5 pedras de haxixi no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o homem foi preso nesta quinta-feira, 21, na localidade do bairro conhecida como "Pé Preto".

O suspeito foi autuado na 28ª Delegacia Territorial (28ª DT/Nordeste de Amaralina) por tráfico de drogas. Esta é a oitava prisão que acontece na região, desde a última terça, 19, quando o policiamento foi reforçado nos bairros de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas, além do Nordeste.

Policias militares das Rondas Especiais (Rondesp) e guarnições da Companhia de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) do Batalhão de Choque ocupam os bairros desde a manhã desta quinta, 21, em combate ao tráfico de drogas nas localidades.

Rodoviários

Os rodoviários ainda continuam sem circular na manhã desta sexta, 22, no final de linha dos bairros de Santa Cruz e Vale das Pedrinhas. Uma parada foi improvisada para quem vem do Vale, na rua do Canal, na avenida Juracy Magalhães, e outro no Parque da Cidade, no Itaigara, para os moradores da Santa Cruz.

A medida foi tomada depois que a categoria recebeu ameaças dos traficantes após as mortes que aconteceram na última terça e quarta-feira, nas localidades. A ocupação dos bairros, conforme a SSP, por tempo indeterminado.

