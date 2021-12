Homem é preso ao tentar atear fogo em ônibus na Ribeira

Um homem, ainda não identificado, foi preso na noite desta sexta-feira, 22, após tentar incendiar um ônibus no bairro da Ribeira, em Salvador.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), o suspeito ameaçava atear fogo no coletivo nas proximidades de um shopping da região, localizado no Largo do Papagaio, mas foi impedido por populares, que desconfiaram da ação.

Ele foi detido e conduzido ao Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF), na av. Tancredo Neves, onde prestará depoimento. Os motivos da ação ainda são desconhecidos. O caso será investigado.

