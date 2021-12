Homem é preso ao observar perícia de homicídio cometido por ele

A atitude inusitada de um homem durante a perícia de um homicídio levou a prisão do suspeito de ter cometido o crime. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), Erivaldo Conceição Santana, 36, estava em um beco observando o trabalho dos policiais durante o levantamento cadavérico do corpo de um homem identificado pelo prenome de Carlos, que foi deixado em um depósito de lixo em São João do Cabrito.

A situação despertou a atenção do delegado Antônio Alberto de Teixeira Montenegro, responsável pelo caso, que decidiu abordar Erivaldo. "Estávamos analisando o corpo e as evidências quando notei este indivíduo olhando de maneira suspeita. Quando cheguei nele, percebi uma chave no bolso, que logo depois descobri ser da casa da vítima", relatou o delegado, por meio de nota da SSP-BA.

Montenegro acrescentou que logo depois Erivaldo confessou ter cometido o homicídio: "Ele contou que usou um botijão de gás para cometer o crime". Erivaldo foi autuado em flagrante por homicídio e está à disposição da Justiça.

adblock ativo