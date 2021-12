Homem é pego após roubar cinco celulares dentro de ônibus

Um homem foi preso acusado de roubar cinco celulares dentro do ônibus na região do Shopping da Bahia, no último sábado, 20. Após o assalto, Samuel Santana Lopes da Silva, chamou atenção da polícia quando tentou correr ao avistar a guarnição.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), com o suspeito foi apreendido também uma arma falsa, e todos os celulares foram devolvidos aos donos.

Após o ocorrido, o assaltante foi apresentado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal.

Foram apreendidos cinco celulares com o suspeito

