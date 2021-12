Homem e mulher morrem durante troca de tiros no bairro da Federação

Duas pessoas morreram após serem baleadas durante uma troca de tiros na travessa Helenita Miranda, no Vale da Muriçoca, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 28. Segundo a polícia, um confronto entre facções teria causado o tiroteio.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), o caso ocorreu por volta as 7h50. Felipe Santos da Silva, de 28 anos, conhecido como 'Macaco', foi morto durante o confronto contra outros criminosos. De acordo com os moradores, ele estava sendo procurado por membros de uma facção criminosa.

Celia Regina Alves Ferreira, de 55 anos, moradora do bairro, foi morta em casa. Conforme relatado por testemunhas, após perceber o som dos disparos, a vítima foi até a janela e acabou sendo atingida na cabeça por uma bala perdida.

Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).

adblock ativo