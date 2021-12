Homem e mulher morrem após serem arremessados de moto em viaduto

Um homem e uma mulher morreram em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 14. Eles estavam em uma moto que colidiu com um carro no viaduto de acesso ao bairro do Imbuí, em Salvador. Com a colisão, o motociclista e a mulher foram arremessados da moto na via, de acordo com a Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos, morrendo no local, de acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

O acidente aconteceu por volta das 2 horas deste domingo. As vítimas não foram identificadas. A causa do acidente será investigada.

