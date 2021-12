Homem e mulher de 17 anos são executados em Sete de Abril

Um duplo homicídio foi registrado na noite desta terça-feira, 29, em Salvador. O crime aconteceu na avenida Maria Lucia, próximo à Via Regional, no bairro Sete de Abril. As mortes ocorreram por volta de 22h.

As vítimas – Bruno Oliveira Santos, 31 anos, e uma jovem de 17 anos com as iniciais C. O. S – foram executados a tiros. Não há informações sobre a motivação e autoria ou se o homem e a mulher teriam algum tipo de relacionamento.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), as duas pessoas não chegaram a ser socorridas, morrendo no local.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) é responsável por investigar o crime.

