Homem é morto por facção em Nova Brasília de Valéria

O corpo de Rodrigo dos Santos Santana, 26 anos, foi encontrado com várias perfurações e marcas de tiros, na noite deste sábado, 24, por volta das 23h, no Caminho 9 do Conjunto Nova Brasília de Valéria.

Segundo informações dos familiares, Rodrigo teria saído para comprar cerveja, mas acabou indo comprar drogas, quando entrou em discussão com membros de uma facção, conhecida como "BDM". Em resposta, eles mataram Rodrigo.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídio de Proteção à Pessoa (DHPP). As informações são da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom).

