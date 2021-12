Homem é morto pela polícia em motel no Jardim das Margaridas

Um homem de 39 anos foi morto a tiros dentro de um quarto do motel Korpus, localizado no bairro Jardim das Margaridas, na madrugada deste domingo, 6. De acordo com informações da Polícia, Paulo Gabriel Santos Martins estava no local com uma adolescente, quando os funcionários ouviram gritos de socorro da menina, que estava sendo agredida pelo homem.

A polícia foi acionada por funcionários do estabelecimento por volta de 1h45. Ao entrarem no quarto, um tenente e um soldado da 49ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram recebidos a tiros pelo homem, que estava com um revólver calibre 38.

Os policiais revidaram e acertaram a vítima na região do tórax. De acordo com a Central de Polícia, a suspeita é que Paulo tenha consumido drogas, informação que deve ser confirmada com a realização de uma perícia.

Uma equipe de peritos do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e confirmou que a garota foi agredida, pois havia diversas manchas de sangue espalhadas pelo quarto. A adolescente deverá passar por exame de corpo delito.

Paulo Gabriel chegou a ser socorrido para o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que deve levantar a ficha criminal da vítima. O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador, onde passará por perícia.

