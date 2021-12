Homem é morto na Rótula da Feirinha em Cajazeiras X

Um homem de 46 anos foi assassinado na noite desta segunda-feira, 3, na Rótula da Feirinha do bairro Cajazeiras X. Roberto Machado da Conceição estava ao lado do ponto de ônibus, quando suspeitos chegaram ao local e atiraram na vítima.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), Roberto chegou a ser socorrido por policiais e encaminhado para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos.

Um homem, que não quis se identificar, disse que tinha acabado de fechar a loja quando ouviu três tiros. Ele estava do lado de dentro do estabelecimento junto com outras pessoas, que só saíram depois que a polícia chegou ao local.

Segundo este mesmo homem, Roberto era conhecido de vista na região, uma vez que ele trabalhava com transporte de passageiros, intitulado 'Ligeirinho'. A vítima fazia a rota da Feirinha até o bairro de Fazenda Grande

Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. O caso é investigado pela polícia.

adblock ativo