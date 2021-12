Homem é morto na frente da filha na Fazenda Grande do Retiro

Um homem foi morto a tiros na frente da filha, na noite desta terça-feira, 16, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. O crime ocorreu por volta das 19h30.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), Divaldo Souza da Conceição, 55 anos, foi atingido por três disparos de arma de fogo na cabeça, tórax e costas.

Ainda segundo a polícia, a vítima estava na rua Diva Pimentel, quando foi surpreendido por um homem conhecido na região por "Miminho".

O caso vem sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), mas, até o momento, ninguém foi preso.

Insegurança

O bairro de Fazenda Grande do Retiro tem sofrido uma onda de crimes que vem assustando moradores. Em dois dias, assaltos e assassinatos foram registrados na localidade.

Na manhã desta terça, por exemplo, bandidos armados causaram pânico no final de linha do bairro. Isso porque os criminosos assaltam uma mulher que estava em um ônibus. Ela reagiu e os bandidos atiram para cima. Ninguém ficou ferido.

Por conta da violência, rodoviários paralisaram as atividades no bairro, durou 3 horas, devido à sensação de insegurança. Os trabalhadores só voltaram a circular após acordo com a Polícia Militar, que garantiu reforçar o policiamento.

Nesta segunda, 15, outro crime foi registrado. Adriana Carmem dos Santos, 18, e seu irmão, um adolescente de 16, foram baleados na rua Candinho Fernandes, que dá acesso à avenida San Martin. Eles estão internados no Hospital Geral do Estado (HGE) em estado grave.

adblock ativo