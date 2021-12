Homem é morto enquanto vendia pipoca na avenida 7 de Setembro

Um vendedor de pipoca foi morto a tiros na avenida 7 de Setembro, no Centro da cidade, durante a noite desta segunda-feira, 12. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o jovem de 22 anos, identificado como Iguaraci Souza Dias, foi abordado por dois homens enquanto trabalhava.

A ação aconteceu na esquina da rua do Paraíso, em frente ao Banco do Brasil. Iguaraci teria sido baleado na nuca e no cotovelo por volta de 20h30. Ele morreu no local, antes de receber atendimento.

No momento do crime, a vítima estava acompanhado de esposa e do filho, que não ficaram feridos. Os homens que efetuaram os disparos fugiram em direção ao Pelourinho.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.

