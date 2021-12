Homem é morto enquanto falava em orelhão na Fazenda Grande do Retiro

Marcos Gomes Pereira, 37 anos, falava em um telefone pública na rua Mello Moraes Filho, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, quando foi surpreendido por criminosos. Ele foi baleado na cabeça e no tórax. Ele morreu no local. o crime ocorreu na noite deste domingo, 6, por volta das 23h20.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), os autores dos disparos não foram identificados. A polícia também investiga a motivação do crime.

Vista Alegre

Um outro homem foi assassinado na noite deste domingo. Wellington de Jesus Santos, 27 anos, foi baleado durante um confronto entre traficantes na invasão Ceará, em Vista Alegre.

Ele foi levado para o Hospital do Subúrbio pelo pai com marcas de tiros no tórax, braço e virilha, mas não resistiu aos ferimentos.

A Stelecom disse que não há informações se Wellington estava envolvido no conflito entre traficantes ou se foi vítima de balas perdidas.

