Homem é morto em troca de tiros com Rondesp em Brotas

Uma diligência da Rondesp (Rondas Especiais) Atlântico terminou com um homem morto no início da tarde deste domingo, 9, na localidade do Buraco da Gia, em Brotas.

Conforme versão oficial, Orlean Souza Caldas, 34, morreu em função dos tiros que levou durante uma troca de tiros com os policiais militares. Ele foi levado pela guarnição ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

O Boletim de Ocorrência (BO) registrado no posto da Polícia Civil da unidade dá conta de que diversos indivíduos começaram a atirar na guarnição assim que a avistaram, dando início ao confronto.

Orlean foi baleado em diversas partes do corpo, sobretudo, no abdômen. Um agente do posto policial do HGE disse que Orlean é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas da região.

Conforme relatou, cerca de dez homens trocaram tiros com os policiais e alguns também foram baleados, mas conseguiram fugir. Nenhum suspeito havia dado entrada no HGE até as 16h30.

Silêncio

Os policiais apreenderam com Orlean uma pistola Ruger 9 mm com 12 munições, pouco mais de R$ 1,8 mil e cinco comprovantes de depósitos bancários no valor de R$ 4,3 mil, segundo informações da assessoria de imprensa da PM.

A companheira de Orlean estava no local do crime e preferiu não falar com a reportagem. A delegada de plantão no Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios (DHPP), não forneceu informações sobre o auto de resistência. Da mesma forma, o comandante da Rondesp Atlântico, major Paulo Guerra, também não falou sobre o caso.

