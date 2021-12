Homem é morto em suposto latrocínio no Acesso Norte

Um homem foi assassinado nesta quarta-feira, 2, no Acesso Norte, sentido BR-324. As primeiras informações são de que Alexssandro dos Santos Conceição, 33 anos, teria reagido a uma tentativa de assalto e foi baleado na nuca. Após ser atingido, o homem perdeu o controle do carro, de placa JPN-7473, e bateu em um guard rail, sentido Feira de Santana.

Há duas versões para o crime. A primeira de que a vítima foi baleado por um homem que pegou carona com ele. A outra que ele foi abordado por dois homens em uma moto, que teriam cometido o crime.

A mulher da vítima contesta a versão de latrocínio e acredita que o marido foi executado. Familiares disseram que Alexsandro saiu com um amigo, que eles suspeitam que tenha cometido o crime.

A vítima tinha uma peixaria e tinha ido comprar peixe para vender.

