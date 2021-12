Homem é morto em praça no Lobato

Um homem foi morto e outro baleado no bairro do Lobato, em Salvador. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira, 15, por volta da 0h40, na praça pública que fica na rua Nova Aurora.

De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Ednaílson Costa dos Santos, 25 anos, que já foi encontrado morto, e Jelson de Jesus Maciel, 46 anos, que foi socorrido para o Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele não foi informado.

A motivação e autoria são investigadas pela Polícia Civil.

