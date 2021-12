Homem é morto em passarela que dá acesso à Av. ACM

Um homem foi assassinado na passarela do shopping Iguatemi, na Avenida ACM, na noite desta quinta-feira, 5. Anderson dos Santos Sousa, de 20 anos, foi morto com golpes de faca no pescoço e barriga.

Pessoas que passavam no local no momento do crime se assustaram e houve correria. Em meio a confusão, o autor do homicídio conseguiu fugir sem ser reconhecido.

Não há informações sobre a motivação do assassinato.

adblock ativo