Homem é morto em estabelecimento comercial no bairro de Itacaranha

Um homem foi morto na manhã desta sexta-feira, 23, em um estabelecimento comercial na avenida Afrânio Peixoto, no bairro de Itacaranha, em Salvador. Alexnaldo morreu no local.

De acordo com assessoria da Polícia Civil, a vítima identificada como Alexnaldo Silva Santos, foi encontrada morta com sinais de tiro de arma de fogo em uma distribuidora de água. Autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

adblock ativo