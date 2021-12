Homem é morto em Cajazeiras; crime ocorreu próximo a escola

Um homem foi morto no início da manhã desta terça-feira, 21, no bairro de Cajazeiras IV, em Salvador. Segundo a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o crime aconteceu por volta das 6h, na rua Álvaro da França Rocha, na entrada do Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia.

A vítima, de identidade desconhecida, morreu no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

A Polícia Militar foi encaminhada, mas nenhum suspeito foi localizado. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e a motivação do assassinato.

adblock ativo