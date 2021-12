Homem é morto em Boa Vista de São Caetano

Um homem foi assassinado na noite desta quarta-feira, 28, em Boa Vista de São Caetano. De acordo com a polícia, Paulo Sérgio Peretis dos Santos, 32, estava na 1ª travessa Jerusalém quando foi surpreendido por um homem armado.

A vítima foi baleada no tórax e morreu no local. O autor do crime não foi identificado. Também não há informações sobre a motivação do homicídio.

O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP).

