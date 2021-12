Homem é morto e tem corpo arrastado por 200 metros

Após ser morto com um tiro no rosto, na tarde desta segunda-feira, 2, Eduardo Freitas Nascimento, o Eduardinho, teve seu corpo arrastado por cerca de 200 metros pela Rua Fazenda Cassange, em São Cristóvão, e jogado no lixo.

Segundo uma moradora da localidade, ele foi morto num bar, depois de discutir e xingar um homem que também seria morador do local. O nome do suspeito não foi informado.

Sob anonimato, uma amiga de Eduardinho contou que ele não era envolvido com a criminalidade. Ela disse ainda que, embora morasse na Boca do Rio, ele tinha o costume de frequentar o bairro.

adblock ativo