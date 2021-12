Homem é morto e sete pessoas são baleadas no Garcia

Um homem morreu e sete pessoas foram baleadas na madrugada desta segunda-feira, 3, no bairro do Garcia, em Salvador. O crime aconteceu durante uma festa na rua Prediliano Pitta, no final de linha da região.

De acordo com a Polícia Militar (PM), viaturas da corporação realizavam o policiamento ostensivo no largo do Garcia, mas saíram para atender uma ocorrência de apreensão de um veículo. Neste momento, cerca de 10 homens chegaram em três veículos atirando contra a multidão que participava da festa.

Oito pessoas foram atingidas e uma delas morreu. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Matheus Lima Aragão, 22 anos, foi alvejado em várias partes do corpo e não resistiu aos ferimentos, morrendo no local.

Inicialmente, a Stelecom registrou seis feridos, mas a PM, que esteve no local, informou que uma sétima pessoa também foi baleada. As vítimas não foram identificadas e não há informações sobre o estado de saúde delas.

Os feridos foram levados para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

A motivação e a autoria do crime serão investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

