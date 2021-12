Homem é morto e outro baleado no bairro da Liberdade

Um homem foi morto e outro baleado na Liberdade, em Salvador, próximo à entrada do bairro de Pero Vaz. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 13.

Conforme a Polícia Militar, ao chegar no local, a guarnição encontrou duas vítimas que foram atingidas por disparos de arma de fogo. Jamerson Willian dos Santos, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Já o sobrevivente foi socorrido para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, no Pau Miúdo. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A PM isolou a area do crime e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realizar a perícia e remoção do corpo. O órgão não soube informar a motivação e nem a autoria do crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil. Até o momento ninguém foi preso.

adblock ativo