Homem é morto e outro baleado em bar no Uruguai

Um homem foi assassinado e outro baleado, no bairro do Uruguai, na noite desta segunda-feira, 29. As vítimas estavam em um bar quando dois homens encapuzados efetuaram disparos em direção ao estabelecimento comercial.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), Beijamin Luís da Silva, 29 anos, foi atingido em várias partes do corpo e não resistiu aos ferimentos. Um outro homem de identidade ignorada também foi baleado na cabeça, abdômen, ombro e quadril. Ele foi levado por moradores para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama.

A autoria e a motivação do crime, que ocorreu por volta das 18h, serão investigadas pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

