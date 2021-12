Homem é morto e jovens são baleados na avenida San Martin

Um homem foi morto e duas pessoas foram baleadas na região da avenida San Martin, na noite desta quinta-feira, 21. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o primeiro caso ocorreu às 20h20, na rua Lídio dos Santos.

Leandro Cerqueira Braga, 24 anos, e uma adolescente de 17 anos estavam dentro de casa quando foram surpreendidos por um grupo que invadiu o local e disparou contra eles. Leandro - que tem passagem pela polícia por tráfico de drogas - foi atingido no pescoço e no tórax.

Já a adolescente foi baleada na cabeça e no ombro. Eles foram socorridos para o Hospital Ernesto Simões Filho. O estado de saúde deles ainda é desconhecido.

O segundo crime foi registrado às 23h10, na rua Prudente Moisés, próximo à loja Atacadão do Piso. Um homem, ainda não identificado, foi morto com tiros no tórax, orelha e costas. A polícia não soube informar a motivação do crime.

Os casos serão investigados pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

