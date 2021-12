Homem é morto e jovem baleado na Fazenda Grande do Retiro

Um jovem morreu e um adolescente foi baleado na noite desta segunda-feira, 10, no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. As ocorrências aconteceram na rua Antenor Maia Cardoso. Os dois foram baleados no rosto.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), há suspeita de que os dois crimes estejam relacionados, já que aconteceram na mesma rua. Contudo, não há confirmação, já que o jovem e o adolescente deram entrada separadamente no Hospital Ernesto Simões, no Pau Miúdo.

Uelder Sena de Oliveira, 19 anos, chegou por volta das 23h20 acompanhado de um tio. Ele não resistiu e morreu na unidade de saúde. Já o adolescente E.N.S, 16 anos, chegou no hospital cinco minutos depois. Ele está internado no local e não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a Stelecom, quando o adolescente deu entrada no hospital foi informado que ele foi baleado por homens que passaram em um Voyage prata. Não há informações sobre as circunstâncias que Uelder foi atingido.

adblock ativo