Homem é morto e dois são presos após roubo de caminhão frigorífico

Um homem morreu e dois foram presos durante confronto com policiais na Estrada das Barreiras, em Salvador, na quarta-feira, 10, após roubar um caminhão frigorífico no Largo do Tamarineiro, no bairro da Caixa D’Água. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. A informação foi divulgada nesta sexta, 12, pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA).

Orlando Rangel Câmera de Oliveira foi baleado durante a troca de tiros, nas proximidades do Conjunto ACM. Já Edmilson Santos Calado Filho, conhecido como 'Edi', de 22 anos, e Jairo Santos Bonfim Junior, o 'Arapuã', 33, foram detidos.

A dupla foi encaminhada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e autuada em flagrante por roubo a mão armada, receptação, adulteração de sinal de veículo automotor e associação criminosa. Os outros dois comparsas são procurados pela polícia.

Dois veículos e um revólver foram apreendidos e encaminhados à perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT). O veículo roubado foi recuperado e entregue ao proprietário da empresa frigorífica.

O crime

O caminhão frigorífico foi tomado de assalto por cinco homens, divididos em dois veículos, enquanto era realizada uma entrega de carga em um açougue no Largo do Tamarineiro.

Após ser alertados por um dos funcionários do local, policiais da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Narandiba), que faziam rondas na localidade conhecida como Arraial de Baixo, no Retiro, utilizaram o GPS do veículo para localizá-lo.

O grupo foi surpreendido pela PM no Conjunto ACM e trocou tiros. Orlando foi atingido e levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiu. Jairo, que já responde por roubo e estava em regime semiaberto, e Edmilson foram presos. Dois envolvidos conseguiram escapar do cerco policial.

