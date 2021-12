Homem é morto e dois são baleados após discussão em boate no Rio Vermelho

Um homem morreu e outros dois ficaram feridos após serem baleados na madrugada deste domingo, 5, no Rio Vermelho, em Salvador. O caso aconteceu no Largo de Sant'Ana, mais conhecido como Largo da Dinha, por volta das 3h30.

Segundo a Polícia Militar, o que teria motivado o crime foi uma discussão dentro de uma boate da região. Não há informações sobre a autoria dos disparos.

Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram, Ednei Moreira, 30 anos, já tinha sido socorrido por populares para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas morreu no caminho.

Os outros dois baleados, de 29 e 62 anos, foram socorridos pela guarnição e levados também para o HGE. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

