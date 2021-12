Homem é morto e corpo é jogado em vala na Mata Escura

Um homem foi morto e o corpo encontrado dentro de uma vala, no início da manhã desta segunda-feira, 16, em uma localidade conhecida como "Larguinho", na rua da Paz, no bairro de Mata Escura. O crime teria acontecido no final da noite deste domingo, 15, por volta das 23h.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Ainda conforme a polícia, o homem teria envolvimento com o tráfico de drogas. A investigação do caso será feita pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

