Homem é morto durante festa do Dia das Crianças em Vila Laura

Um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta quinta-feira, 13, por policiais militares na localidade de Xucupira, no bairro de Vila Laura, em Salvador. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi até o local para investigar denúncias de venda de drogas, mas teria sido recebida a tiros. Acontecia uma festa do Dia das Crianças no momento.

No confronto, um homem foi baleado e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, mas não resistiu. Não havia nenhum documento para a identificação do suspeito.

Um morador do bairro disse em entrevista à TV Record que os policiais chegaram atirando e atingiram a vítima na perna. Em seguida, o rapaz teria sido levada para um beco, onde foi baleado novamente.

Os policiais disseram que encontraram na localidade um revólver calibre 38 da marca Rossi, 12 dolões de maconha, uma balança além de materiais para embalar entorpecentes.

Equipes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (Cosme de Farias) e das Rondas Especiais (Rondesp) Atlântico fazem buscas pelos outros sete integrantes da quadrilha que conseguiram escapar.

