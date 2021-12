Homem é morto dentro de ônibus na Estação da Lapa

Um homem foi morto na madrugada desta segunda-feira, 11, dentro de um ônibus na Estação da Lapa. Identificado pela polícia como Márcio dos Anjos Souza, 23 anos, ele estava com mais dois amigos no coletivo da linha Base Naval x Lapa.

De acordo com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso, o motorista do coletivo disse que outro homem entrou no veículo na região do Dique do Tororó e até a estação. Quando o motorista aguardava, do lado de fora, o horário para continuar o itinerário a discussão teria começado e o suspeito efetuou o disparo, que atingiu Márcio na cabeça.

A polícia informou ainda que o autor do disparo mandou o motorista seguir para o Hospital Geral do Estado (HGE) e desceu do ônibus na altura da Perine da Vasco da Gama.

Márcio chegou a ser socorrido no HGE, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

adblock ativo