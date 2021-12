Homem é morto dentro de casa em Pau da Lima

Um homem foi morto a tiros na noite desta quarta-feira, 28, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. De acordo com a polícia, o crime aconteceu por volta das 22h30, quando bandidos armados invadiram a casa de Cleidison Silva de Araújo, 33 anos, localizada na rua Marize Moura.

Cleidison foi atingido por um tiro na cabeça e morreu no local. Uma equipe da 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foi encaminhada, mas ao chegar, os criminosos já haviam fugido.

Populares informaram à polícia que, no momento do ocorrido, a vítima estava acompanhada do companheiro de prenome Irlan, que teria fugido após a morte de Cleidison. Não há informações sobre o paradeiro de Irlan, nem se ele também foi ferido.

O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga a autoria e motivação do assassinato.

