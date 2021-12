Homem é morto dentro de carro em Itapuã

Um homem foi assassinado com diversos tiros no bairro de Itapuã, em Salvador, na manhã desta quinta-feira, 17, por volta das 11h40.

Segundo informações de moradores da Rua Tenente Bento, o rapaz estava dentro de um carro, na frente de sua casa, quando foi surpreendido pelos tiros.

Assustados com o barulho, moradores da região ligaram para a polícia, que já está no local do crime.

A motivação e autoria do crime ainda não investigados.

adblock ativo